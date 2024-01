Irfersgrüner Fasching startet am Samstag in ausverkauftem Haus

So schnell waren die Karten für den Auftakt des Faschings noch nie vergriffen wie in dieser Saison. Auch über die Tickets für die restlichen Veranstaltungen ging es schon heiß her.

Irfersgrün Nach nur vier Stunden waren alle Karten für die Samstagabend-Veranstaltungen des Irfersgrüner Carneval Vereins (ICV) ausverkauft und das bereits am ersten Vorverkaufstag, dem 13. November. Wer das Programm trotzdem sehen möchte, hat dazu noch mehrere Möglichkeiten: für den Rosenmontag gibt es noch Karten, ebenso für den Kinder-...