Jung, frisch und motiviert: So kehrt Philharmonic Rock nach Reichenbach zurück

Der Abend am 23. März im Neuberinhaus steht unter dem Titel „One Vision“. So heißt nicht nur ein Hit von Queen, eine gemeinsame Vision eint auch die Akteure. Worauf sich die Besucher freuen können.

In einem Monat ist es soweit. Am 23. März geht im Großen Saal des Neuberinhauses in Reichenbach „Philharmonic Rock - One Vision“ über die Bühne. „Wir dachten, der Hit der Rocklegende Queen eignet sich nicht nur als Opener für den Abend, sondern auch als richtungsweisende Botschaft“, sagt Robert Pfretzschner. Im Vorjahr hatte er am 13....