Junge Blechbläser treten in Neumark auf

Junge Blechbläser bringen Musik alter Meister in der Neumarker Kirche zu Gehör: Am Freitag treten Schüler der Blechbläserklasse der Musikschule Vogtland unter dem Motto "Brass in Spring" dort auf. Das Konzert beginnt 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, teilt Ekkehart Krien mit. Den Abend eröffnen wird als jüngster Teilnehmer der...