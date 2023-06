Kettenreaktion nach Unfall in Reichenbach

Aufgrund einer auf der Plauenschen Straße in Reichenbach stehenden und Rot zeigenden Baustellenampel hielten am Donnerstagnachmittag dort mehrere Fahrzeuge an. Ein Fiat, ein Honda und ein BMW warteten bereits, als eine 69-Jährige mit einem Ford in Folge von Unaufmerksamkeit auf den stehenden Fiat vor ihr auffuhr. Wie die Polizei am Freitag...