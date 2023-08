Kinder auf der Spur des sagenumwogenen Greizer Schlossmönches

Zweimal können Besucher jetzt die Geheimnisse des Oberen Schlosses Greiz erkunden: Am Samstag, den 5. August, gibt es eine Führung für jedermann auch in Schlossbereiche, die sonst nicht zugänglich sind, und am Donnerstag, den 10. August eine sagenhafte Schlossführung für Kinder. Mit den Burgfräulein Johanna und Sabine gehen die jungen...