Kirchweih-Konzert mit Julia Domke

Die Dresdner Sopranistin und gebürtige Reichenbacherin ist in der Stadtkirche Mylau zu erleben.

Die in Reichenbach aufgewachsene Sopranistin Julia Domke kehrt in Kürze für ein Konzert in ihre Heimat zurück. Die in Dresden lebende Sängerin und Schauspielerin tritt am 8. Oktober in der Stadtkirche Mylau auf. Den festlichen Rahmen der Veranstaltung bietet ein Konzert zum Kirchweihfest, mit dem die Gemeinde an die Fertigstellung der Kirche...