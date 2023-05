Kreativträumer laden ins E-Werk

Reichenbach.

"Einfach Disco - tanzt mal wieder" heißt es am Samstag, 6. Mai, im E-Werk Reichenbach. Das Team der Kreativträumer lädt Tanzwütige ab 18 Jahren dazu ein. Unter anderem wird es ein Loveparade-Special mit Titeln geben, die mit dem berühmten Rave verbunden sind. Einlass ist ab 20 Uhr. Resttickets gibt es für 15 Euro an der Abendkasse. Bereits für Freitag, 17 bis 22 Uhr, wird eine Teenie-Disko für 12- bis 16-Jährige angeboten. Karten zu fünf Euro nur an der Abendkasse. (us)