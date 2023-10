Kürbis-Verschenken in Lengenfeld ist gut gestartet

Bei der Gärtnerei Billhardt in Lengenfeld können Kindergärten kostenlose Kürbisse bekommen. Doch nicht jeder Kürbis wird verschenkt.

Das Kürbislager der Gärtnerei Billhardt in Lengenfeld hat sich in den vergangenen Tagen etwas geleert. Wie Antje Billhardt erklärte, hätten etliche Kindergärten aus dem Vogtland von dem Angebot Gebrauch gemacht, kostenlose Kürbisse zum Schnitzen und Basteln zu erhalten. Billhardts waren auf diese Idee gekommen, da die Ernte in diesem Jahr...