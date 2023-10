Nach Super-Ernte: Lengenfelder Gärtner verschenken Schnitz-Kürbisse an Kindergärten

Weil die Ernte dieses Jahr so reichlich ausgefallen ist, stellen Uwe und Antje Billhardt Schnitz- und Bastelkürbisse für Kindereinrichtungen zur Verfügung.

Lengenfeld Tonnen von Kürbissen türmen sich im Verkaufszelt der Gärtnerei Billhardt in Lengenfeld an der Polenzstraße: Schnitz- und Bastelkürbisse, passend zum Herbst und zum bevorstehenden Halloween-Fest in vielen Farben von weiß über gelb bis leuchtend orange füllen den Verkaufsraum.