Kunstfreunde arbeiten an Lexikon der Vogtland-Künstler

Regionale Künstler haben der Nachwelt so manches Bild hinterlassen. Aber die Namen mancher Meister sind in Vergessenheit geraten. Der Kunstförderverein Falkart will das ändern. Jeder kann mithelfen.

Falkenstein/Lengenfeld. Im besten Fall füllen Kunstwerke Museen, Galerien, private Sammlungen oder Häuser. Im schlechtesten kriechen sie nach Jahrzehnten als verstaubter Dachbodenfund aus der Ecke und den Findern stellt sich die Frage nach dem Künstler. Hier kommen Rainer Döhling und Wolf Schmidt-Falkenstein (Wolfgang Blechschmidt) vom Verein Falkart ins Spiel. Die beiden Mitbegründer des Kunstfördervereins wollen Künstler, deren Namen, Leben und Werke wieder sichtbar machen. Die Biografien von fast 100 Grafikerinnen und Grafiker haben sie mit Hilfe anderer Kunstfreunde zusammengetragen und auf der Vereinshomepage veröffentlicht.

In der Galerie von A wie Adler (Karl-Heinz) bis Z wie Zöphel (Günther) geben die Bewahrer den Künstlern ein Gesicht. Egal, ob es sich um bekanntere oder unbekanntere, an Hochschulen ausgebildete und mit Preisen geehrte Kunstschaffende handelt oder um Autodidakten, Kunstgewerbler, Volkskünstler, Entwerfer. "Wir sind ein Verein der Recherche, der versucht, zu erhalten", formuliert Döhling das Anliegen. So stößt man beim Stöbern auf große Namen wie Erich Ohser (e.o.plauen), den Märchenmaler Hermann Vogel aus Krebes, die Oelsnitzer Illustratorin Regine Heinecke, auf Otto Müller-Eibenstock und Gottfried Schüler - zwei weit über ihre Heimatstadt Falkenstein hinaus renommierte Maler. Im Gedächtnis noch verblieben sein dürften Maler wie Otto Paetz aus Reichenbach, der Buchwalder Fredo Bley, die Plauener Rolf Andiel, Lothar Rensch und Walter Löberlein, der Rodewischer Gebrauchsgrafiker und Maler Walter Krauß oder Tiermaler Alfred Hirsch aus Reichenbach.

Und dann gibt es jene, die (fast) keiner mehr kennt. Da wäre zum Beispiel der in Erlbach geborene Gotthard Graubner, der ab den 1950er-Jahren in Düsseldorf lebte, und den folgenden 20 Jahren zwei Mal an der Kunstmesse documenta beteiligt war. Den Netzschkauer und in Werda als Lehrer und Kantor tätigen Clemens Mecke (1892-1974) verschlug es später nach Baden-Württemberg. Bekanntgeworden ist er als Landschaftsmaler, ebenso wie Johannes Ludwig (1904-1984) aus Lengenfeld, zu dem die Falkensteiner bisher 25 Werke ausweisen können. Als Grafiker zeichnete Ludwig auch für das Logo der Netzschkauer Maschinenfabrik verantwortlich.

Anteil an der Aufklärung verschiedener Künstlerbiografien hat auch das Plauener Auktionshaus Mehlis, in dem nicht selten regionale Kunstwerke zur Versteigerung auftauchen. Willkommen sind dem Verein Daten zu Leben und Arbeit vergessener Künstler, aber auch die Erlaubnis zur digitalen Veröffentlichung der Werke. Einen hohen Anteil in der virtuellen Galerie nehmen Schüler und Absolventen der einst sehr bekannten Plauener Kunstschule ein, Männer und Frauen mit Lehrauftrag oder jene, die mit der Bildungseinrichtung in Berührung kamen.

Unvergessen bleiben sollen natürlich ausdrücklich auch die Künstlerinnen - wie zu erwarten in der Minderheit zu den männlichen Künstlerkollegen, welche jenen aber in nichts nachstehen. Da ist die später in München als Grafikerin bekannt gewordene Elfriede Mäckel, gebürtige Reichenbacherin (1907- 1993). Falkart hilft Cläre Müller (1899 - 1985), aus dem Schatten ihres Mannes Otto Müller-Eibenstock herauszutreten. Die Knüpftechnik der "Margaretenspitze" erhielt ihren Namen von Textilkünstlerin Margarete Naumann.

Falkart lädt ein, sich durch die Homepage zu klicken und in Künstler-Biografien einzutauchen. Aufgefordert sei ein jeder, zu schauen, welches Bild überm eigenen Sofa hängt. Vielleicht das Werk eines zu Unrecht vergessenen Malers, der sich einen Platz in der Künstler-Galerie mehr als verdient hätte. Platz sei im Internet genug, sagt Rainer Döhling. Zeit zum Austausch wäre schon an diesem Freitag, 17 Uhr, in der Weimarer Galerie "Harry Graf Kessler". Dort wird die Werkschau des Falkensteiners Gottfried Schüler er- öffnet.www.falkart.de