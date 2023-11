Legendäres Motorrad zieht in die Reichenbacher Horch-Fabrik ein

Ingo Krauspe aus Mylau stellt im Pavillon am Sitz der Arbeiterwohlfahrt seine Zündapp K 500, Baujahr 1933, aus. Er hat das gute Stück selbst restauriert und sorgt jetzt für eine Premiere.

Ein Motorrad-Oldtimer sorgt im Pavillon der einstigen Horch-Fabrik in Reichenbach, wo Autopionier August Horch 1902 die erste sächsische Automobilfabrik eröffnete, seit Freitag für eine Premiere. Bislang tummelten sich in der kleinen Ausstellung an der Zentrale der Arbeiterwohlfahrt Vogtland, Bereich Reichenbach, in der Oberen Dunkelgasse...