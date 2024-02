Lengenfeld feiert das größte Glück inmitten des Ladensterbens: Ein Jahr Café Mehrwert

Die Politik diskutiert über kostenloses Mittagessen für Schulkinder? Gibt‘s in Lengenfeld schon. Dafür sorgen zwei Frauen, die im März das nächste Projekt anschieben. Erfolg jetzt schon garantiert.

In der jüngst große Welle machenden Diskussion um den Wegzug des Lengenfelder Edeka vom Zentrum an die B 94 hatte der Gewerbeverein wiederholt auf das anhaltende Ladensterben im Herzen der Stadt aufmerksam gemacht. Lengenfeld müsse aufpassen, so sagte es Vereinschefin Gabriela Krauthahn in Anspielung auf das schöne Wasserspiel vor dem Rathaus,...