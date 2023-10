Lengenfeld: Hecke und Schilder brennen

Aus ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend an der Brunnenallee zu einem Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Lengenfeld konnte Schlimmeres verhüten.

In Lengenfeld hat es am Samstagabend gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache stand gegen 21.45 Uhr an der Brunnenallee eine Koniferenhecke in Flammen. Bei dem Feuer wurden nicht nur die Pflanzen, sondern zusätzlich ein Verkehrszeichen sowie eine Schildertafel beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Freiwillige Feuerwehr Lengenfeld...