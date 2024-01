Mann in Reichenbach erstochen: Polizei sucht Zeugen

Am Freitag wurde ein 36-jähriger Mann in Mylau erstochen. Er war in einem Auto unterwegs, das in der Göltzsch gelandet ist. Doch was geschah zuvor?

Reichenbach. Die Todesursache scheint klar: Ein 36-jähriger Mann starb Freitagabend in einem Mylauer Sonderpostenmarkt an Stichverletzungen. Gegen einen 25-jährigen Mann wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Beide Männer waren zuvor mit vier weiteren Insassen in einem schwarzen Mercedes mit Leipziger Kennzeichen Richtung Netzschkau unterwegs gewesen. Gegen 18.50 Uhr prallte der Wagen auf der Robert-Georgi-Straße gegen einen Bordstein, geriet außer Kontrolle und fuhr links in die Göltzsch. Doch was geschah zuvor? Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen machen können. Von Interesse ist auch, auf welchen Straßen die Mercedes-Limousine E 350 CDI zuvor unterwegs gewesen ist. (nie)

