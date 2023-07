Mehr Go Trabi Go geht nicht: Neuer Verein vereint Vater und Tochter „Struutz“ in Lengenfeld

Trabi-Fans dürften sich den 16. September dick im Kalender anstreichen - und langsam an die Tickets für „Go Trabi Go - Das Event in Lengenfeld“ denken. Wie die Veranstalter mitteilen, ist das Interesse für „das Mega-Ereignis im Schützenhaus“ groß. Und das, obwohl die Plakatierung erst anläuft und auch online so gut wie nichts davon...