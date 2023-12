Musikschule Vogtland: Zarte Harfenklänge und satter Bigband-Sound erklingen in der Reichenbacher Trinitatiskirche

Im Weihnachtskonzert der Musikschule Vogtland waren neben bewährten Ensembles auch vielversprechende Solistinnen zu hören. Wer ganz besonders brillierte.

Reichtum muss keine Last sein, sondern kann im Gegenteil viel Freude machen. Das war der Fall am Sonntag in der Reichenbacher Trinitatiskirche beim traditionellen Weihnachtskonzert der Musikschule Vogtland, das von rund hundert Mitwirkenden gestaltet wurde und das enorm reich an Klangfarben war.