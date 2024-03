Mylauerin gewinnt Kult-Moped in Radioshow

Die Moderatoren Katja Möckel und Uwe Fischer überreichten die Simson S 51 an der Göltzschtalbrücke

Eine nagelneue Simson S 51 hat die Mylauerin Loreen Kiefl in der Morningshow bei Hitradio RTL Sachsen gewonnen. Am 16. Februar meldete sie sich bei der Aktion an. Als sie jetzt am Mittwoch angerufen wurde, nannte sie die richtige Parole: „Krümmermutter“. Die glückliche Gewinnerin konnte es erst gar nicht glauben, dass sie jetzt so ein...