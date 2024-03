Nach 34 Jahren: Reichenbacher Hähnchen-Wagen droht das Aus

Die Uhr tickt für den Standort Postplatz - sonst ist nach dem Goldbrötchen-Bäck der nächste Verkaufsstand aus dem Zentrum weg.

Kein Personal, keine Leute, die in den mobilen Verkauf wollen. Der Hauptmannsgrüner Hähnchenbraterei Pöhlmann droht in Reichenbach das selbe Schicksal wie der Goldbrötchen-Bäckerei Jahnsmüller - der Werdaer Bäcker fährt den Mittwochsmarkt in Reichenbach seit geraumer Zeit nicht mehr an, da er keine Nachfolge für die in Rente gegangene...