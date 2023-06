Namhafte Künstler treten im Neuberin-Museum auf

Im Reichenbacher Neuberin-Museum am Johannisplatz geben am Sonntag, den 2. Juli, die beiden Künstler Thomas Benke und Gyöngyi Kósz unter dem Motto „Klavier zu zwei und vier Händen“ ein Klassik-Konzert. Der 1968 im Vogtland geborene Pianist Benke erhielt seinen ersten Klavierunterricht an der Musikschule in Reichenbach. Die beiden namhaften...