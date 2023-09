Netzschkau feiert Jubiläum mit Festwochenende

Beim Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Netzschkau wurde nicht nur zurückgeblickt. Der Star des Wochenendes war das neue Feuerwehrfahrzeug, das am Samstag an die Wehr übergeben wurde.

Pünktlich zu den Feierlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Netzschkau gab es Zuwachs. „Rund 450.000 Euro wurden investiert“, sagte Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein) bei der Übergabe des Hilfeleistungsfahrzeuges HLF 20 der Firma Rosenbauer aus Luckenwalde. Das Fahrzeug ist Teil einer kreislichen Sammelbeschaffung für 3,16... Pünktlich zu den Feierlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Netzschkau gab es Zuwachs. „Rund 450.000 Euro wurden investiert“, sagte Bürgermeister Mike Purfürst (Gewerbeverein) bei der Übergabe des Hilfeleistungsfahrzeuges HLF 20 der Firma Rosenbauer aus Luckenwalde. Das Fahrzeug ist Teil einer kreislichen Sammelbeschaffung für 3,16...