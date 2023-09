Netzschkau: Freibadchef sagt nach 38 Jahren ade

Mehr als 1500 Menschen hat Günter Claus in „seinem Bad“ das Schwimmen beigebracht. Was sich mit den Jahrzehnten verändert hat, was ihn freut und was er 2024 mit seinem Bruder plant.

Am 15. ist für Günter Claus der Letzte. Sein letzter Arbeitstag als Schwimmmeister im Freibad Netzschkau. Zum Jahresende ruft der Ruhestand. 38 Jahre hatte er in „seinem Bad" den Hut auf. Geöffnet stets vom 15. Mai bis 15. September. „In all der Zeit gab es keinen Sommerurlaub", sagt er. Mit Frau und Tochter ging es erst im Herbst und...