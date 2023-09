Netzschkau: Schwimmmeister herzlich in den Ruhestand verabschiedet

Einstige Schwimmschüler und die Wasserballer haben Günter Claus überrascht. Der Bürgermeister übergab ein gerahmtes Präsent.

Zum Saisonausklang am 15. September hat es für Günter Claus im Netzschkauer Freibad ein herzliches Dankeschön gegeben. Nach 38 Jahren, in dener er in „seinem Bad“ die Zügel in der Hand hielt, wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Viele Generationen seiner Schwimmschüler waren gekommen. Ingo Möller, Abteilungsleiter Wasserball des TSV...