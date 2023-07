Netzschkau: Transporter steht in Flammen

Fahrzeugbrand in Netzschkau: Am Freitagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr zum Mylauer Berg gerufen, weil dort ein Ford-Transporter in Flammen stand. Aufgrund eines technischen Defekts war das Fahrzeug in Brand geraten und wurde anschließend von Kameraden der Feuerwehr gelöscht, wie die Polizei am Samstag informierte. Der entstandene...