Netzschkau und die kaum genutzte Mobilitätstafel: Scheitert der Modellversuch oder erhält er eine zweite Chance?

Die sogenannte Mobitafel am Netzschkauer Rathaus soll helfen, Mobilität auf dem Land zu verbessern. Seit einem Jahr erprobt die Stadt das Projekt. Die Nutzung ist gering. Was sich nun ändern soll.

Im Januar vorigen Jahres ist die sogenannte Mobitafel am Netzschkauer Rathaus in Betrieb genommen worden. Seitdem fristet sie ein eher unbeachtetes Dasein an der Außenwand. Laut Aussage von Bürgermeisters Mike Purfürst (Gewerbeverein) liegt die Nutzung gerade einmal im zweistelligen Bereich: Aktuell sind zwei Fahrgesuche zu finden, eines im...