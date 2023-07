Neumark: In Reuth drohen Knöllchen sogar am Feldweg

Seit 2019 wohnt Frank Schneider im Haus Am Schafweg 33 im Neumarker Ortsteil Reuth. „Auf diesem Weg fahren am Tag geschätzt sieben Fahrzeuge entlang, darunter zwei Anwohner, die Entsorger und die Post“, schildert er und fügt hinzu: „Seit 2019 parken wir auf dieser Straße am Zaun unseres Grundstückes auch mal entgegen der Fahrtrichtung,...