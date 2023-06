Plauener Polizeirevier: Chefin geht nach Dresden

Mitten in der Diskussion über die Sicherheit in der Plauener Innenstadt verlässt die ranghöchste Polizistin der Stadt das Revier: Antje Reinhold kehrt dem Vogtland in Kürze den Rücken. Das hat die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage bestätigt. Wie Pressesprecherin Christina Friedrich erklärte, werde Reinhold Plauen zum Monatsende...