Premiere bei Peters: Im Reichenbacher Schuhhaus gibt‘s jetzt auch Damenmode

Das Traditionshaus am Roßplatz bietet ab sofort textile Trends und Accessoires für Frauen an - was Heike Peters so alles für ihr After-Work-Shopping vorbereitet hat.

Am Reichenbacher Roßplatz gab es mehrere Traditionsgeschäfte. Eines, das alle Umbrüche und Moden überlebt hat, ist das Schuhhaus Peters. Geführt in fünfter Generation von Hans-Jürgen und Heike Peters, die jetzt erstmals in der langen Geschichte des Hauses mehr als modisches Schuhwerk anbieten, wie die Aufschrift „Neu: Damenmode“ auf dem... Am Reichenbacher Roßplatz gab es mehrere Traditionsgeschäfte. Eines, das alle Umbrüche und Moden überlebt hat, ist das Schuhhaus Peters. Geführt in fünfter Generation von Hans-Jürgen und Heike Peters, die jetzt erstmals in der langen Geschichte des Hauses mehr als modisches Schuhwerk anbieten, wie die Aufschrift „Neu: Damenmode“ auf dem...