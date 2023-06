Promillefahrer touchiert in Lengenfeld Opel und flüchtet

Eine Unfallflucht beging ein 50 VW-Fahrer (50) am Dienstagmorgen. Wie sich später beim Alkomat-Test herausstellte, hatte der Fahrer 2,5 Promille Alkohol im Blut. Der Alkohol und die Kurven nahe der Lochmühle auf der Lengenfelder Straße (S293), aus Richtung Hirschfeld kommend, wurden zum Verhängnis. Dort fuhr er so weit in der Mitte, dass er...