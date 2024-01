Pyramide in Netzschkau in der Silvesternacht beschädigt

Mit Böllern sind Figuren abgesprengt worden. Der Drehteller hat eine Delle. In all der Zeit seit den 1980er-Jahren sei so etwas noch nicht passiert. Doch es gibt Hoffnung.

Unbekannte haben in der Silvesternacht die Weihnachtspyramide auf dem Markt in Netzschkau beschädigt. Laut Polizei wurden zwischen 17 und 1.30 Uhr mehrere Holzfiguren mit Böllern abgesprengt. Der Drehteller aus Metall hat eine tiefe Delle. Einige Figuren und zwei Lampen nahmen die Täter offenbar mit. Der Sachschaden wird auf 500 Euro... Unbekannte haben in der Silvesternacht die Weihnachtspyramide auf dem Markt in Netzschkau beschädigt. Laut Polizei wurden zwischen 17 und 1.30 Uhr mehrere Holzfiguren mit Böllern abgesprengt. Der Drehteller aus Metall hat eine tiefe Delle. Einige Figuren und zwei Lampen nahmen die Täter offenbar mit. Der Sachschaden wird auf 500 Euro...