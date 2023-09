Radfahrausbildung an Vogtlands Grundschulen: Immer mehr Stadtkinder können nicht fahren

Auf dem Land sieht das anders aus, sagen die zuständigen Polizisten - ein Besuch bei der Ausbildung in der Grundschule Hauptmannsgrün.

Drei Tage nimmt die von der Polizei stets in der Klassenstufe vier vorgenommene Radfahrausbildung in Anspruch. Und stets, erläutert Ulrike Kämpf vom Revier Auerbach/Klingenthal, sind die Schüler an den drei Tagen so konzentriert, diszipliniert und mit Freude bei der Sache wie in Hauptmannsgrün. „Das sind die Großen in der Schule, die...