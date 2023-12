Regen, Sturm und 8 Grad: Weihnachtsmarkt in Reichenbach eröffnet

Weihnachtsmann und Engel kamen mit der Pferdekutsche. Geöffnet ist bis Samstag. Aprés-Ski-Party und Gauklertheater zählen zu den Highlights.

Bei peitschendem Regen, stürmischem Wind und unwinterlichen 8 Grad Celsius ist am Donnerstagnachmittag der Weihnachtsmarkt in Reichenbach eröffnet worden. Weihnachtsmann und Engel fuhren in der Pferdekutsche vor. Kinder begleiteten sie von der Zwickauer Straße zum Marktplatz, wo auf der Bühne auch Oberbürgermeister Henry Ruß hinzustieß und...