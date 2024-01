Reichenbach: Einbruch in Bürogebäude – Zeugen gesucht

Eine Haustechnik-Firma in Reichenbach ist das Ziel von Einbrechern geworden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Unbekannte Täter sind in Reichenbach gewaltsam in die Büroräume einer Hausservice-Firma an der Humboldtstraße eingedrungen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zu der Straftat zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr. Dabei entwendeten der oder die Täter mehrere Computerbildschirme und Laptops sowie einen Kaffeevollautomaten. Der...