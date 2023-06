Reichenbach: Fahrgastinformation am Bahnhof erneuert

Am Bahnhof Reichenbach ist die digitale Fahrgastinformation an den Bussteigen erneuert worden. Das neue barrierefreie System soll im Laufe dieser Woche in Betrieb gehen, teilt der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) auf Anfrage mit. Die Kosten für das Projekt, das der VVV gemeinsam mit dem Landesstraßenbauamt trägt, belaufen sich auf rund 150.000 Euro.