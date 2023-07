Reichenbach: Falsche Polizisten bringen 91-Jährigen um hunderte Euro Bargeld

Unbekannte haben sich am Donnerstag in Reichenbach als Polizisten ausgegeben und so einen 91-Jährigen um 700 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl zwischen 10 und 11 Uhr. Zwei Männer klingelten an der Wohnungstür des Mannes und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie verwickelten den 91-Jährigen in ein Gespräch...