Reichenbach: Feuer greift auf Haustür über

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich in der Nacht zum Freitag ereignet ha.

Einen Feuerwehreinsatz hat es in der Nacht zum Freitag an der Bahnhofstraße von Reichenbach gegeben. Wie die Polizei im Pressebericht mitteilt, ist dadurch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. In der Zeit zwischen 23.30 und 23.45 Uhr gerieten aus noch ungeklärter Ursache vor einem leerstehenden Haus an der Eingangstür mehrere...