Reichenbach: Gitarrenmusik zum Genießen

Im Treppenhaus der Musikschule in Reichenbach spielt am Samstag das Gitarren-Quartett auf. Wie es zu dieser ungewöhnlichen Premiere kam.

Für Sonntag, 24. September, 16 Uhr lädt die Reichenbacher Musikschule zum ersten Treppenhauskonzert in die Musikschul-Villa an der Bahnhofstraße ein. Geboten wird Gitarrenmusik zum Genießen. Gemeinsam mit Gitarrenlehrer Andreas Groth musizieren Amy Seifert, Clara Härtel und Hannes Dorn. Die Besucher sitzen auf den Treppenstufen und in den...