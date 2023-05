Reichenbach: Kleines Versehen löst am Morgen Feuerwehreinsatz aus

Reichenbach.

Ein auf die eingeschaltete Herdplatte geratenes Kunststoffbehältnis in einem Mehrfamilienhaus an der Lutherstraße hat am Donnerstagmorgen einen Einsatz der Reichenbacher Feuerwehr ausgelöst. Wie Stadtwehrleiter Thomas Weck sagte, war es infolge des Versehens kurz vor 8 Uhr zu starker Rauchentwicklung gekommen. Gebrannt hat jedoch nichts. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung in dem Eckhaus gründlich durch. Der Hausherr hatte bei Bemerken des Malheurs vorsorglich einen Pulverlöscher zum Einsatz sowie Frau und Kinder in Sicherheit gebracht. (gem)