Reichenbach, Lengenfeld, Heinsdorfergrund, Brockau: Hier kommt die volle Ladung Advent

Am ersten Dezember-Wochenende rufen im nördlichen Vogtland Weihnachtsmärkte, Ausstellungen und Musik. „Freie Presse“ bietet eine kleine Übersicht, was wann wo los ist.

Weihnachts- und Adventsmärkte. Traditionell wird am Freitag, 1. Dezember, ab 18 Uhr in Schneidenbach an der Feuerwehr zum Schneidenbacher Pyramidenanschubsen eingeladen.