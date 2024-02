Reichenbach: Neue Podologie in der Weinholdstraße

Eileen Käppel hat ihre eigene Praxis am 5. Februar eröffnet. Die bisher hier ansässige Medizinische Fußpflege zog im Dezember aus. Der Umbau wurde in einem Monat gestemmt.

An der Eingangstür ist zu lesen: „Hier sind ihre Füße in besten Händen.“ Eileen Käppel hat in der Weinholdstraße 43 am 5. Februar ihre eigene Podologiepraxis eröffnet. Das mag auf den ersten Blick verwirren. Denn die bisherige, jahrzehntelang hier ansässige Medizinische Fußpflege trug auch den Namen Käppel. Und Eileen Käppel ist...