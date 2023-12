Reichenbach: Rasantes Weihnachtsmärchen entführt in den Zauberwald

„Der Hirsch mit dem goldenen Geweih“ hat am Sonntag im Neuberinhaus Premiere. Bis die Mutter endlich ihre Töchter aus den Fängen der Baba Jaga befreien kann, ruft eine magische Reise.

Auf das Weihnachtstheater des Neuberin-Ensembles im Neuberinhaus Reichenbach freuen sich seit 2011 Groß und Klein. In diesem Jahr zeigt die Amateurtheatergruppe „Der Hirsch mit dem goldenen Geweih“. Premiere ist am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr. Damit verbinden sich zwei Jubiläen: Zum einen ist es 50 Jahre her, dass der gleichnamige...