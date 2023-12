Weihnachtsmärchen in Reichenbach: Warum die Hexe Baba Jaga aus dem Wald verbannt wird

Einfach zauberhaft ist die Aufführung „Der Hirsch mit dem goldenen Geweih“ im Neuberinhaus. Kleines kommt dabei groß raus. Die Köchin entschwebt auf einem Besen. Und der Chef haut auf die Pfanne.

Plong!! Das hat gegessen. Mit der Bratpfanne streckt Mutter Jewdokija (Silke Mothes) die böse Baba Jaga (Tilo Baumung) nieder. Die Kinder im Neuberinhaus lachen lauthals. Was soll mit der Hexe passieren? „In den Sumpf!“, rufen sie. Doch die Mutter, froh, dass sie ihre Kinder wieder in den Armen hält, verbannt die Hexe aus dem Wald. So endet...