Reichenbach: Sanierung der Trinitatiskirche erweist sich als Kraftakt

Nach drei Jahren wird das Gotteshaus am Sonntag feierlich wiedereröffnet. Architekt Christian Hofmann ließ schon jetzt in einem Vortrag Revue passieren, welches Handwerksgeschick erforderlich war.

Am kommenden Sonntag ist es so weit. Dann wird 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst die Trinitatiskirche in Reichenbach wiedereröffnet. Drei Jahre lang war sie geschlossen. Wegen massiver Schäden am Dachtragwerk und am Kirchenschiffdach. Was ursprünglich als simple Dachneueindeckung geplant war, wuchs sich zu einer Jahrhundert-Aufgabe aus.