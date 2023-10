Reichenbach: Schandfleck im Plattenbaugebiet soll grüner Oase weichen

Die Wohnungsbaugenossenschaft sieht die Chance, das 2019 vorgestellte Vorhaben zu realisieren. Der Stadtrat hat am Montag über die Förderung des Abrisses zu befinden. Gibt es auch mehr Parkplätze?

Viereinhalb Jahre ist es her, dass die „Freie Presse“ von der Idee der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Reichenbach berichtete, einen Schandfleck im Wohngebiet West zu beseitigen. Mit HO-Kaufhalle, Post, Bäcker, Blumengeschäft, Mangel und Co. war das Versorgungszentrum im Anfang der 1980er-Jahre entstandenen Plattenbaugebiet am Obermylauer...