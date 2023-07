Reichenbach: Stadtwerke ziehen wegen Hallenbad-Sanierung um

Kundeninformation und weite Teile der Verwaltung sind ab Montag in der Sparkasse am Postplatz zu finden. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2024 dauern. Was das fürs Schulschwimmen und Parken bedeutet.

Seit Donnerstagmittag ist die Verwaltung der Stadtwerke Reichenbach nur per E-Mail erreichbar. Schuld daran ist kein technischer Defekt, sondern ein Umzug. Die noch im Juli beginnende Sanierung des Hallenbades am Roßplatz 13 macht diesen erforderlich.