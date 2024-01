Reichenbach: Stephan Hösl nimmt sich für CDU-Landesliste selbst aus dem Rennen

Seit 2014 gehörte er dem sächsischen Landtag an. Nach Platz 43 auf dem Listenvorschlag der Christdemokraten zog er die Konsequenzen.

Auf der am Samstag in Dresden beschlossenen CDU-Landesliste für die Landtagswahl am 1. September sucht man den Reichenbacher Landtagsabgeordneten Stephan Hösl vergeblich. Bei der Nominierung der CDU-Direktkandidaten im Oktober gescheitert, fand er sich im Listenvorschlag vom 5. Januar auf dem aussichtslosen Platz 43 wieder. Er habe im Vorfeld...