Reichenbach: Warum Stephan Hösl nun auf die Freien Wähler setzt

Nach seinem Austritt aus der CDU gehört er als fraktionsloser Abgeordneter dem Landtag an. Im Stadtrat stehen noch Entscheidungen an. Was eine Orchideenblüte mit seinem Neustart zu tun hat.

Dass Stephan Hösl aus der CDU und der CDU-Landtagsfraktion austritt und zu den Freien Wählen wechselt, hat am Donnerstag für einen Paukenschlag gesorgt. „Ich bin seither mit Anrufen. Whatsapp-Nachrichten und E-Mails überflutet worden. Der Tenor ist: ‚Respekt. Meine Unterstützung hast du.‘ Drei, vier Prozent haben mich kritisiert“,... Dass Stephan Hösl aus der CDU und der CDU-Landtagsfraktion austritt und zu den Freien Wählen wechselt, hat am Donnerstag für einen Paukenschlag gesorgt. „Ich bin seither mit Anrufen. Whatsapp-Nachrichten und E-Mails überflutet worden. Der Tenor ist: ‚Respekt. Meine Unterstützung hast du.‘ Drei, vier Prozent haben mich kritisiert“,...