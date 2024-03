Vogtland: Freie Wähler küren in Zwota die Direktkandidaten für die Landtagswahl

Reinhold Dörfler, Georg Grajewski und Stephan Hösl treten an

Die Kreisvereinigung Vogtland der Freien Wähler Sachsen hat am Donnerstagabend in Zwota ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl am 1. September nominiert. Dabei handelt es sich um Reinhold Dörfler (Wahlkreis Vogtland 1), Georg Grajewski (Vogtland 2) und Stephan Hösl (Vogtland 3). Darüber hat Hösl informiert. Reinhold Dörfler aus Plauen...