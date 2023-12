Reichenbach: Warum ein Viertel der Kleingärten leersteht

1713 Parzellen gibt es aktuell in der Stadt. Das Durchschnittsalter der Pächter liegt zumeist über 60. Ein Generationswechsel steht nicht in Aussicht. Wo jetzt ein Konzept ansetzen will.

Eine Stadt wie Reichenbach vereint seit jeher Entstehen und Vergehen in sich. Nichts ist für immer. Das gilt auch für die Kleingärten. Sie sind ein Kind der gewaltigen sozialen Veränderungen, die Verstädterung und Industrialisierung im 19. Jahrhundert bescherten. In all der Zeit linderten die Kleingärten die Not der einfachen Leute. Noch in...