Reichenbach: Was passiert denn da im Kinderkaufhaus?

Handwerker geben sich die Klinke in die Hand. Das leerstehende Objekt soll zu einer zukunftsfähigen Innenstadt beitragen. 100.000 Euro hat die Stadt dabei aber schon verschenkt.

Das Kinderkaufhaus an der Ecke Marktstraße/Am Graben in Reichenbach steht seit Sommer 2020 leer. Damals schloss der Thüringer Spiel- und Schreibwarenhändler Eichelkraut. Die Schaufensterdekoration blieb - mit dem Verweis: „Besuchen Sie uns in Greiz.“ Ende 2023 tat sich plötzlich etwas im Gemäuser. Schaufenster und Verkaufsräume in dem um...