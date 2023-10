Reichenbach: Wie in der Ferienzeit „Hiob“ auf die Bühne kommt

Drei Schülerinnen des Goethe-Gymnasiums besuchen ein einwöchiges Musicalcamp. Vor dem Auftritt im Neuberinhaus gibt es Herzklopfen kostenlos.

Ferienzeit ist Musicalzeit. Heidi Manz, Lydia Wetzl und Timea Badstübner aus einer 10. Klasse des Reichenbacher Goethe-Gymnasiums freuen sich sehr auf das einwöchige Musicalcamp mit vier Auftritten in Sachsen. Einstudiert wird das Bibel-Musical „Hiob“. In Regie des Vereins Adonia aus Karlsruhe wird dieses Stück in diesem Jahr...